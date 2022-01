„Versteh mich doch!“ Sprachhilfen ermöglichen Teilhabe

Der Fachtag der Stiftung Liebenau zur Unterstützten Kommunikation (UK) musste coronabedingt online stattgefinden. Im digitalen Raum trafen sich mehr als 70 Fachkräfte aus ganz Deutschland, um sich über Kommunikationsformen für Menschen mit schwer verständlicher, begrenzter oder fehlender Lautsprache zu informieren. Die Teilnehmer konnten an dem Tag wichtige Impulse und Denkanstöße mitnehmen, so das Fazit der Stiftung Liebenau.

„Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht jedes Menschen, das im Grundgesetz verankert ist“, so begrüßte Christine Beck, Ressortleitung Teilhabe und Rehabilitation der Stiftung Liebenau, die Teilnehmenden. Sie machte deutlich, dass eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern jeden betreffen kann, beispielsweise nach einem Schlaganfall, einem Unfall oder bei Demenz.

Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten und Kommunikationseinschränkungen haben viele negative Folgen und beeinträchtigen die Lebensqualität. Häufige Probleme wie Missverständnisse, problematische Verhaltensweisen, Frustration, Wut, Ohnmacht, Trauer, Schmerz oder Gefühle von Isolation könnten durch passende Kommunikationsformen der UK vermieden werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung Liebenau.

Referentin Annemarie Schuster, die selbst ein Sprachausgabegerät nutzt, berichtete wie UK ihr Leben verändert hat. Schuster sitzt aufgrund ihrer Spastik im Rollstuhl und kann nicht sprechen. Mit ihren Eltern kommunizierte sie mit eigenen Gebärden. Seit 1996 benutzt sie ein elektronisches Kommunikationsgerät. Dank der elektronischen Kommunikationshilfe habe sich ihre Kommunikationsfähigkeit deutlich verbessert, heißt es im Pressebericht der Stiftung Liebenau.

Ob in Wohngruppen oder in Tagesförderstätten, die Einsatzmöglichkeiten von UK sind vielfältig. Sie müssen aber in den Alltag eingebaut werden. Thomas Meyer, Ergotherapeut in der Tagesförderstätte Bad Kreuznach, zeigte viele praktische Beispiele. Für Silke Braun, Leiterin der Weiterbildung zur UK-Fachberatung für nachschulische Welten, rückte die Teilhabe von Menschen mit kommunikativem Unterstützungsbedarf in den Mittelpunkt. Auch die Corona-Regeln ließen sich spielerisch erklären, so die Referentin. Ein Stempel auf der Hand verschwinde erst, wenn die Hände richtig gewaschen wurden.

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung haben auch ein wesentlich höheres Demenzrisiko, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So würden bei Personen mit Trisomie 21 ungefähr 75 Prozent der über 65-Jährigen an Alzheimer erkranken, erläuterte Reinhard Wohlgenannt von der Lebenshilfe Vorarlberg. Auch frühkindliche Hirnschädigungen erhöhen das Demenzrisiko.

Ein weiteres Thema beim Fachtag war die Hospizarbeit mit Menschen mit Behinderungen. Diese müssten befähigt werden, selbstbestimmt eigene Entscheidungen für ihr Lebensende zu treffen. Christiane Ohl von der Geschäftsführung Bonn Lighthouse - Verein für Hospizarbeit e. V. hat dafür eine Broschüre in Leichter Sprache mit Piktogrammen entwickelt.