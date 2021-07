Verpflegungspauschale statt individueller Abrechnung

Die Mitarbeiter der Kitas entlastet es - die Eltern müssen fürs ganze Jahr planen. Die Gemeinde stellt bei der Abrechnung des Mittagessens in Kitas und Kindergärten auf eine Verpflegungspauschale um. Die Eltern müssen deshalb grundsätzlich entscheiden, ob ihr Nachwuchs bis zu zweimal, dreimal oder fünfmal pro Woche in der Betreuungseinrichtung essen soll.

Im Kinderhaus Buch essen 150 Kinder pro Tag erfuhren die Gemeinderäte in der letzten Sitzung. Bisher wurden die Mahlzeiten abgerechnet, die individuell für jedes Kind gebucht wurden. „Da mussten die Mitarbeiter für jedes Kind Strichlisten führen“, schilderte Bernadette Pahn von der Gemeinde den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses, wo zuerst über die Umstellung auf Verpflegungspauschalen diskutiert wurde. Für jedes Kind gab es monatlich eine Abrechnung. „Das ist ein super Service – aber lohnt sich das?“, stellte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zur Diskussion.

Ein Mittagessen für Kinder ab drei Jahren kostet bei der Stiftung Liebenau, wo die Gemeinde die Mahlzeiten einkauft, 3,80 Euro für ein Kindergartenkind ab drei Jahren (Ü3) und 2,70 Euro für ein jüngeres Kind“, erläuterte Tanja König in der Gemeinderatssitzung. Ab dem nächsten Kindergartenjahr müssen die Eltern das Essen pauschal bezahlen. Das macht für elf Monate und unter Berücksichtigung von 14 Tagen Abwesenheit des Kindes zum Beispiel durch Krankheit und Urlaub gerundet monatliche Essenskosten von 71 Euro für ein Ü3-Kindergartenkind, dass an allen fünf Werktagen in der Kita verpflegt wird. Für ein U 3- Kind kostet die Verpflegungspauschale für fünf Wochentage 51 Euro. Möglich ist jeweils auch eine Pauschale für maximal zwei oder drei Tage pro Woche. „Die Pauschalen wurden aus den Betreuungsmodellen entwickelt“, erklärte Tanja König: „Und wir müssen das Essen ja auch 14 Tage im Voraus bei der Stiftung Liebenau bestellen.“ Der Gemeinderat, dem die Entscheidung in dieser Sache oblag, entschied sich einstimmig für pauschale Abrechnung.