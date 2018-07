Verkehrsunfall: Zu weit links gefahren

Zwischen Liebenau und Obereschach kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B 467 zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 3000 Euro. Weil es stark regnete und hagelte und er deshalb nichts mehr sah, wollte ein 74-jähriger Opel-Fahrer in eine geteerte Zufahrt fahren. Hierbei geriet er zu weit nach links, fuhr in den Straßengraben und kam dort auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die beiden Insassen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da zunächst von einem schweren Unfall ausgegangen wurde, war die Feuerwehr Meckenbeuren mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Personen im Einsatz. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.