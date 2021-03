Etwa 16 000 Euro Sachschaden sind am Dienstag gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Meckenbeuren entstanden. Ein 49-jähriger beabsichtigte laut Polizei, mit seinem BMW von einem Privatgrundstück auf die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah er eine 25-jährige BMW-Fahrerin, die ihrerseits die Hauptstraße befuhr, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 8000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.