Vereinsmeierei beim Trachtenverein

Sie Platteln, Tanzen, sind Sänger, Musikanten und Schauspieler – und das schon 93 Jahren lang. Der Trachtenverein Montfort Tettnang-Meckenbeuren ist ein Familienverein, bei dem Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. „Überzeugen Sie sich davon“, laden sie am 10. November alle in den Kulturschuppen ein, zu „Tracht & Kultur am Nachmittag“.

Dann zeigen sie ihr ganzes Spektrum, die Plattler, die Volkstänze und viel Musik. Wen es in den Beinen juckt, der darf selbst das Tanzbein schwingen zur „Lindenberger Huigarte-Musik“ oder zuschauen, wenn die Trachtengruppe aus Öhringen ihre Traditionen zeigt und es sich gut gehen lassen, bei Kaffee und Kuchen. Aus dem Hohenlohisch-Fränkischen kommen die Öhringer, die die „Deutsche Tracht des Jahres 2006“ in Ehren halten. Die Hohenloher Volks- und Landestracht, wie sie früher von den Bauern in den verschiedenen Gemeinden dort getragen wurden.

Die Meckenbeurer selbst tragen die Westallgäuer Tracht, die einst von Arbeitern aus dem Allgäu an den Bodensee gebracht wurde. Daneben ist die Tettnanger Bürgertracht in der historischen Gruppe eine Augenweide, die an die Mitte des 19. Jahrhunderts erinnert und die gehobene städtische Bürgerschicht der Kaufleute. Vornehm tragen diese Damen große aus Gold- und Silberfäden geschaffene Radhauben. Jedes Mitglied entscheidet selbst, welche Tracht es gerne trägt und damit auch, welche Tänze es bevorzugt. Die Allgäuer Gruppe plattelt gerne. Die Historische hat sich dem Volkstanz verschrieben. Nur die Jugendgruppe trägt einheitlich, die vereinfachte Allgäuer Tracht in kindgerechter Form.

40 Kinder und Jugendliche zählte der Verein schon einmal und dahin will man gerne wieder kommen. Denn am Nachwuchs mangelt es. Die Kinder von einst sind erwachsen geworden und viele von ihnen sind heute in der jungen Vorstandschaft aktiv, die alle einlädt, hier mal rein zu schnuppern. Und dieser Blick lohnt allemal. Attraktiv ist das Programm, vom Tanzen bis zur Freizeitgestaltung, vom Umzug auf traditionellen Festen bis zum Hüttenaufenthalt oder zum Pizza-Essen in der Vereinsstube im Untergeschoß der Karl-Brugger-Halle in Kehlen, wo auch die Proben stattfinden. „Denn schließlich war man schon immer ein Familienverein und will es bleiben, in einer netten Gemeinschaft, die generationenübergreifend eine schöne Tradition miteinander teilt“, ist sich die Vorstandschaft mit den Mitgliedern einig.

Schnuppern kann man auch beim Nachmittag der Tracht am 10. November, wo Interessierte eingeladen sind, zu schönen gemeinsamen Stunden, bei Musik und Tanz. Und was hat das mit Vereinsmeierei zu tun? Das zeigen ihnen die Trachtler in ihrer Komödie. Dem Einakter „Familie Vereinsmeier“, der ebenfalls zum tollen Nachmittagsprogramm am Gleis 1 gehört.