„Vereine verändern sich auch durch die Vorstellungen der Gesellschaft“

Eine neue Vorstandschaft hat der Verein für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren in seiner Jahreshauptversammlung gewählt. Zum Ehrenmitglied hat die Ortsgruppe Klaus Halder gewählt: 33 Jahre prägte dieser als Mitglied der Vorstandschaft den Verein – 27 Jahre davon als Vorsitzender. Im Interview spricht er über das Vereinsleben, Erfahrungen und Erlebnisse, die Rolle des Vorsitzenden und seine Entscheidung, nicht noch einmal anzutreten.

33 Jahre waren Sie Teil der Vorstandschaft. Welche Erlebnisse und Erfahrungen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?

Da sind natürlich Erlebnisse wie der Brand des Vereinsheims 1995, der das Gebäude und das gesamte Inventar zerstörte. Aber auch der Wiederaufbau, den die Vereinsmitglieder in Eigenregie leisteten. Das ist prinzipiell eine sehr gute Sache gewesen. Es gibt aber auch negative Erfahrungen: So gingen beim Finanzamt und Rathaus immer wieder anonyme Anrufe und Behauptungen ein, dass wir beispielsweise ohne Baugenehmigung bauen würden. Das sind so Dinge mit denen man leider auch zu kämpfen hat.

27 Jahre „Kopf“ des Vereins. Was bedeutete diese Rolle für Sie?

Du übernimmst dabei natürlich Verantwortung. Dabei arbeitet nicht jede Vorstandschaft auf die gleiche Art und Weise zusammen. Allein in meiner Amtszeit habe ich knapp sieben Ausbildungswarte erlebt. Immer wieder versucht man sich auf die unterschiedlichen Personen der Vorstandschaft einzustellen. Dazu gehörte auch, dass ich Aufgaben übernommen haben, die die anderen nicht übernehmen wollten oder konnten. Mein Ziel war immer, Mitglieder irgendwie zu halten und auch neue zu gewinnen.

Wie hat sich das Vereinsleben verändert?

Ich bin seit 1981 Mitglied im Verein. Natürlich hat sich seitdem einiges verändert. Nicht nur die Vorstandschaft, auch die Zusammensetzung der Mitglieder verändert sich. Andere Generationen legen Wert auf andere Dinge. Nur ein Beispiel: Heute hast du immer nur deinen eigenen Hund im Blick, früher bist du auf Wettkämpfen auch mit anderen Hunden gestartet – nur um den Wettkampf aufrechtzuerhalten. Das ist eine andere Form von Kameradschaft und Vereinsleben gewesen. Jede Zeit hat ihre Erfolgsmodelle.

Wird sich der Hundesport in seiner jetzigen Form die kommenden Jahrzehnte halten können?

Es wird sich sicher etwas verändern. Wie diese Veränderungen aussehen werden, ist schwierig zu sagen. Vereine verändern sich auch durch die Vorstellungen der Gesellschaft. Zum Beispiel sind Auflagen von der Gemeinde für unseren Verein gut, wenn eine Grundausbildung des Hundes gefordert wird. Noch besser wäre es aber, wenn nach der Grundausbildung auch ein paar weitermachen. Hier könnte die Kommune auch einen Impuls geben, indem es „Vergünstigung“ oder „Freistellungen“ für die Hundeführer und Hunde gibt, die aktiv arbeiten und Prüfungen machen. Ich glaube, dass das auch für die Gesellschaft vorteilhaft wäre.

Sie haben sich entschieden, nicht mehr Teil der Vorstandschaft zu sein. War es eine leichte Entscheidung?

Ich habe es mit Herzblut gemacht und mich immer voll reingekniet – auch wenn andere nicht mitgezogen sind. Dabei habe ich mich nie vorgedrängt, das Amt zu übernehmen: Mit 31 Jahren bin ich Vorsitzender geworden, weil es niemanden gab, der es machen wollte. Ich habe weitergemacht, weil der Verein deshalb auch immer wieder auf der Kippe stand. Da war immer der Gedanke, dass der Verein überleben muss. Nun gibt es aber Leute, die auch Herzblut in den Verein stecken werden. Da kann ich Platz machen für neue Ideen und neue Ansätze. Nach so vielen Jahren hast du ehrlich gesagt auch mal genug und freust dich, einfach nur zuschauen zu können.