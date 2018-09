Verdiente Ehrung für Herbert Weiss

Beim Verenafest in Kehlen hat Pfarrer Josef Scherer am Sonntag den Ehrenbrief des Bischofs und die Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes der Diözese an Chorleiter Herbert Weiss überreicht. Seit 50 Jahren ist er erfolgreicher Chorleiter, 30 Jahre davon in St. Verena Kehlen. Zum Jahresende geht er in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach dem Studium in Bukarest war Weiss Chorleiter in Temesvar (Rumänien) und zehn Jahre Kulturinspektor. Diese Funktion führte ihn 1971 nach Spaichingen, wo er Erwin Teufel kennenlernte, der ihn nach Deutschland holte. Rektor Günter Bader war es, der seine Freunde, den Musiklehrer und Oberstudienrat und dessen Frau Ingeborg an den Bodensee holte – Herbert Weiss ins Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasium, Ingeborg Weiss an Meckenbeurens Theodor-Heuss-Schule. „Die Integration der Banater Schwaben ist bestens gelungen“, freute sich Herbert Weiss nun und ist dankbar für die wunderschönen Jahre. Zehn Jahre war er neben dem Lehrauftrag Chorleiter in St. Columban. Viele große Messen, die er mit seinem Kehlener Chor sang, waren ein Highlight für den begabten wie leidenschaftlichen Musiker – besonders das Konzert in Temesvar im Jahr 2000.

Der Abschied fällt ihm sehr schwer: „Von den unheimlich netten Menschen hier und dieser wunderbaren Gemeinschaft.“