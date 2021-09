Van bremst, Mopedfahrer stürzt

Auf der Hauptstraße in Meckenbeuren ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Ein 17-Jähriger war laut Polizeibericht mit seinem Kleinkraftrad von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Als ein vor ihm fahrender unbekannter Fahrer eines Van abrupt abbremste, musste der 17-Jährige seinen Angaben zufolge eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge kam der Jugendliche zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An seinem Zweirad entstand leichter Sachschaden.

Der unbekannte Vorausfahrende setzte seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen fort.