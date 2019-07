Vögel in Not? Christa Schmid päppelt sie alle wieder auf

Christa Schmid ist am Dienstagvormittag in der Bücherei vorbeigekommen und hatte zur großen Freude einer Schülergruppe einen Grünspecht dabei. Einen solchen hatten die Kinder und auch die Erwachsenen noch nie in natura gesehen und auch noch streicheln dürfen. Der Piepmatz ist vom Baum gefallen und Christa Schmid päppelt ihn nun auf, bis er wieder bei Kräften ist, sicher fliegen und sich selbst versorgen kann. „Krabbeln kann er nun schon wieder, braucht aber noch mehr Muskeln“, sagte sich Christa Schmid. So mache sie es immer, wenn sie einen Vogel sieht, der Hilfe braucht. Auch der Tierarzt und die Tierklinik bringen gestrandete oder verletzte Vögel nach Brochenzell in ihre Obhut. Sie wartet bis sie wieder fliegen können, dann lässt sie sie frei und freut sich.