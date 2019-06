Uwe Mathis folgt auf Peter Kowalski

In der gut gefüllten TSV-Gaststätte hat der Fußballleiter Peter Kowalski alle Mitglieder, Werbepartner, Schiedsrichter, Förderverein und viele aktive Fußballer vor Kurzem zur Hauptversammlung begrüßt. Der besondere Gruß ging an die Ehrenmitglieder Franz Wocher, Willi König und die TSV-Vorstände Tobias Renner und Niclas Hölzle als Jugendvorstand, heißt es in einer Mitteilung der TSV-Vereinsabteilung Fußball.

Wie aus dem Kurzbericht von Jugendleiter Erik Jonasson und Thomas Gattinger zu entnehmen, werden derzeit 130 Jugendliche von den Bambinis bis zur U18/19 von 18 Trainern betreut. Sehr gut besucht wird der Bambini-Bereich, den der Bericht als wichtigste Grundlage für die Abteilung einstuft. Zwei weitere Trainer besuchen derzeit die Basislehrgänge mit dem Ziel, den DFB-Trainerschein zu erwerben. Dies wird ebenfalls als wichtiges Element gesehen, um die Qualität der Jugendarbeit weiter zu verbessern.

Auch wenn die Kasse, wie vorgetragen im Plus ist, „buhlt“ das TSV-Jugendzentrum um neue Gesichter für die Mithilfe im Jungendbereich als Trainer oder als Betreuer, um den hohen Ansprüchen der Jugendlichen gerecht zu werden. Man zeige sich auch gewillt, die Jugendtrainer mit einem neuen Konzept finanziell entsprechend zu unterstützen, in der Hoffnung, dass dies noch mehr Anreiz biete, als Jugendtrainer beim TSV Meckenbeuren zu fungieren.

Drittes Jahr in Folge „Klassenerhalt“ in der Bezirksliga, war der Tenor aus dem aktiven Bereich. Wenn auch sehr nervenaufreibend entging man mit letzter Kraft der verschärften Abstiegsregelung mit 35 Punkten und Platz zwölf dem Abstieg beziehungsweise der Relegation. Nach dem leider notwendigen Trainerwechsel (auf Bernd Filzinger folgte Kevin Blaser) ist nun Ruhe in das Team gekommen, Kevin Blaser wird eine sehr gute Arbeit bescheinigt.

Die zweite Garnitur belegte mit 33 Punkten Platz elf. Auch hier bescheinigt man dem scheidenden Trainer Rafael Tschirdewahn unter den verletzungsbedingt schwierigen Bedingungen einen sehr guten Job. Enrico Guerriero wird das Team für die kommende Saison als Trainer übernehmen.

Über das sportliche hinaus , engagierten sich die Aktiven, zusammen mit der Jugend und der Alte-Herren-Abteilung (AH) beim Herbstmarkt, Bahnhofsfest und Nikolausmarkt und unterstützten so den Gewerbeverein und die Gemeinde als Gastgeber. Aus der AH berichten die Senioren eine gut funktionierende Kameradschaft, in der die Wochenenden mit dem „Freitagskick“ eingeläutet werden. Vatertagswanderung, Ausflüge wie nach Mallorca und die Teilnahme an Kleinfeldturnieren bereichern den großen Umfang dieser Abteilung. Nicht zuletzt die Mitorganisation vom Festa do Brazil, welches als Wohltätigkeitsveranstaltung bekannt ist.

Die Kassenbestände der Abteilungen sind alle im Plus und die Wirtschaftspläne wurden dem zur Folge gut eingehalten. Alle Kassierer wurden nach den Berichten einstimmig entlastet.

Bei den Neuwahlen stand die vakante Position der Fußballleitung, Stellvertretung sowie der Kassierer von den Aktiven an. Hier wurde jeweils einstimmig Uwe Mathis zum Fußballleiter gewählt, der somit die Nachfolge von Peter Kowalski antritt. Stellvertreter wurde Björn Fisch, der als weiteres Amt die aktiven Fußballer leitet. Da Matthias Gesell den Kassierer-Posten bei den Aktiven abgibt, jedoch als Vorstand Verantwortung übernimmt, wurde Mitja Hermann einstimmig als Nachfolger gewählt.

Zum Ende der Versammlung bedankte sich Peter Kowalski bei allen Schiedsrichtern und hob die Wichtigkeit dieser Position hervor. Uwe Mathis übernahm danach das Zepter und sagte, er freue sich auf die kommenden Aufgaben. Da keine Anträge vorlagen, wurde diese Versammlung in gemütlicher Runde beendet.