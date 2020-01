Ute Lamprecht freut sich auf vielfältige „Lebensräume“ am Bahnhof

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mengen haben am Dienstagabend einen Mann aus einer Wohnung in der Straße „Beim Holderstock“ in Mengen gerettet, in der ein Feuer ausgebrochen war. Der Mann wurde mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch an.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich vor dem Gebäude neben Passanten auch Hausbewohner versammelt.