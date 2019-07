„Auf den Weg nach Emmaus“ haben sich Gläubige in der Seelsorgeeinheit mit Sr. Francesca Trautner in der Fastenzeit gemacht und wollen nun weiter „unterwegs sein im Glauben“. Zusammen mit Wiltrud Lehle von der Gruppe „s’ischs wert“ führt sie ihr Weg nun entlang der Wegkreuze. Sie nehmen die Stationen in den Blick und erfahren ihre Geschichten. Dazu laden die Organisatoren am 9. Juli ein.

„66 Wegkreuze und Kapellchen“ hat „s’ischs wert“ schon erfasst, und Wiltrud Lehle weiß: „Ein jedes von ihnen hat eine Geschichte und ist ein Zeugnis des Glaubens.“ Viele Informationen haben die Organisatoren gesammelt, sie reichen bis zu zwei Jahrhunderte weit zurück. „Ein jedes erzählt von Menschen, die hier gelebt haben, von ihrem christlichen Glauben und davon, wie sie an diesen Orten Gott um Hilfe baten in der Not“, sagt Lehle. Beim Glaubenskurs der Seelsorgeeinheit in der Fastenzeit, „Unterwegs nach Emmaus“ mit Sr. Francesca, kam ihr die Idee zum Emmausgang entlang der Wegkreuze. Dazu lädt die Seelsorgeeinheit nun alle ein. Man will die Kreuze besuchen, die Geschichten erfahren und weitertragen, miteinander ins Gespräch kommen und sich Zeit nehmen für sich und für Gott.

Los geht es am Kreuz am Bach bei der Moosstraße 11 in Reute, das früher im Besitz der Hofstelle Geßler war. Im 19. Jahrhundert wurde es aufgestellt, um Gott um seinen Segen und um den Schutz vor Unwettern für die angrenzenden Felder und Gärten zu bitten. Weiter geht es über die Pfingstweider Straße, zum Funkenweg, zur Lourdesgrotte und zu den Kreuzen der Familien Assfalg und Müller an der Hirschlatterstraße. Ist das Kreuz von Franz Müller, das Thomas Assfalg nun an seiner Hofstelle stehen hat, allen gut vom Palmsonntag her bekannt, so gibt es unweit davon, am Weg nach Gunzenhaus, seit Kurzem ein weiteres.

Golden leuchtet dort die Christusfigur vom schwarzen gusseisernen Kreuz, und eine Bank lädt gleich nebenan zum Verweilen ein. In Sibratshaus hat das Kreuz einst gestanden, bei einem Motorradunfall wurde es beschädigt. 20 Jahre lagerte es danach in der Hofstelle Rist, bis Otto Lanz aus Siglishofen es um 1980 übernahm, es restaurierte und ihm in Siglishofen wieder einen Platz gab. Pfarrer Hans Hänßler segnete dort das Kreuz, das nun nach den Erschließungsarbeiten im Angerweg in Thomas Assfalgs bewährte Hände kam.