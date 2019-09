Unterstützung beim Früchteteppich ist gern gesehen

Wie bereits in den vergangenen Jahren soll in der Brochenzeller Kirche zum Erntedankfest auch 2019 wieder ein schöner Früchteteppich präsentiert werden. Mit dem Legen der Zutaten für das diesjährige Motiv wird am Montag, 16. September, begonnen – und danach geht es jeden Tag ein Stück weiter, dies stets vormittags ab 9 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Brochenzell. Für seine Arbeit könnte das Seniorenteam noch die eine oder andere Hand zur Unterstützung gebrauchen. Wer also Lust hat, in einem netten Team kreativ mitzuarbeiten ist jederzeit herzlich willkommen. Interessierte können einfach vorbeischauen und mitmachen, heißt es in der Pressemitteilung. Unser Bild aus dem Jahr 2018 zeigt die betende Maria und das schlafende Jesuskind umgeben von Rosen nach einem Gemälde von Sandro Botticelli. Archivfoto: sz