Unterführung – geht auch anders

Der Unmut nimmt zu: Gleich von mehreren Gemeinderatsmitgliedern wurde in jüngster Sitzung bemängelt, wie es an und in der Unterführung am Bahnhof aussieht. „Das leidige Thema“ brachte als erste Anita Scheibitz (CDU) zur Sprache: Sie selbst überlege sich bei jedem Gang, ob sie die Unterführung nutze oder nicht lieber über die Brücke gehe.

Ulrike Serry wies als Leiterin des Bauamts darauf hin, dass sich die Gemeinde seit Frühjahr 2014 nicht mehr an Reinigungsleistungen beteiligen dürfe. Die Deutsche Bahn hat diese – wohl auch aus Gründen der Haftung – gänzlich an sich gezogen. Zuvor hatte es seit 2007 eine „Ordnungspartnerschaft“ von DB und Gemeinde gegeben, sodass bis zu fünf Reinigungstermine in der Woche für eine saubere Unterführung sorgten.

Da sich dies heutzutage anders darstellt, soll seitens der Gemeinde Rudolf Mayer (Leiter Liegenschaftsamt) mit der Deutschen Bahn Kontakt aufnehmen und Möglichkeiten ausloten, was sich tun lässt.

Als ablehnend ist die Haltung der Bahn in Erinnerung, wenn es um Vorschläge zur Gestaltung der Unterführung geht. Dass dies aber kein absolutes „Nein“ sein muss, hatte sich 2011 in Langenargen gezeigt: Hier war auf Anregung einer Bürgerin und unter Federführung des Jugendtreffs eine Sprayaktion erfolgt, die bis heute als Erfolg wirkt – und bei der die Genehmigung durch die Bahn „gar kein Problem“ gewesen sei, wie sich die Jugendbeauftragte Gisela Sterk erinnert. Unter Anleitung des Spray-Experten Daniel Schweizer sei es eine „ganz ganz tolle Aktion“ mit großer Beteiligung junger Menschen gewesen.

Und heute? „Sieht es immer noch klasse aus“, so Gisela Sterk, auch wenn an mancher Stelle ungewünschte Übermalungen hinzu kamen. Da aber die ganze Wand sprayerisch gestaltet war, seien die Einsprengsel nicht so schlimm.

Positivbeispiel Nummer 2: die Unterführung am Meersburger Obertor. Hier hat sich schon zwei Mal die Jugendkunstschule Bodenseekreis einbringen dürfen, die in Meersburg beheimatet ist, aber auch in Meckenbeuren Kurse anbietet. Leiterin Kiki Bartsch hatte im Gemeinderat vorgestellt, was möglich ist und sich in Zusammenarbeit mit dem Bauhof realisieren ließ.

Studenten aus dem Vorstudium Gestaltung hatten große Holzplatten bemalt, die dann lackiert und an den Wänden aufgeschraubt wurden. Und auch hier die „gute Erfahrung“, so Bartsch: Die Kunstwerke werden akzeptiert. Natürlich verblassen sie und müssen nach etwa zehn Jahren erneuert werden. Aber in der Zwischenzeit – alles paletti...

