Unsere Geschichten des Jahres: Reifenschlitzer glaubt wohl an ein Nazi-Kennzeichen

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee – Friedrichshafen, Tettnang und Lindau – zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden. Ein Video zur Geschichte und alle weiteren Folgen gibt es unter www.schwaebische.de/unseregeschichten2022

Manchmal ist die Ratlosigkeit in der Luft schon fast greifbar, so auch bei einem Ehepaar in Meckenbeuren. Wir sitzen draußen im Garten, und die beiden wissen auch nicht mehr weiter: Immer wieder sind Reifen ihres Autos aufgestochen worden. Sie meinen: Vielleicht lag es am Kennzeichen?

Das lautete ursprünglich „FN-AH 88“. Die beiden heißen Anita und Hartmut, und sie mögen die asiatische Kultur. 88 sei da eine Glückszahl. Eine Kollegin, die es auch immer wieder dorthin zieht, bestätigt das später, ebenso eine Netzrecherche.

Das Problem: Auch Neonazis nutzen Buchstabenkombinationen wie diese. Und da steht „AH“ dann für Adolf Hitler oder „HH“ für „Heil Hitler“. Und die „8“ wird für den achten Buchstaben des Alphabets verwendet, das ist das „H“. Wer politisch nicht allzu sehr interessiert ist, kommt von allein nicht drauf. So ging das auch den beiden.

Sie seien aus allen Wolken gefallen, als Post vom Landratsamt gekommen sei, sagen sie. Das bot ihnen unabhängig von der Reifenstecherei ein Ersatzkennzeichen mit einer anderen Kombination an, so wie anderen im Bodenseekreis auch.

Verboten war die Kombination damals nicht, als die beiden ihr Wunschkennzeichen beantragt hatten, gesagt hatte ihnen das auch niemand. Als sie auf diese Art von diesem möglichen Zusammenhang erfahren, nehmen sie das Angebot der Änderung sofort an.

Bei einer Beatrice und einem Ingo mit der Lieblingszahl 89 wäre es da wohl auch nie zum Problem gekommen. Aber so heißen sie nun mal nicht. Und wer will schon mit einem Nummernschild durch die Gegend fahren, wo andere „Adolf Hitler“ und „Heil Hitler“ rauslesen könnten?

Was sie richtig trifft, ist ihre Wehrlosigkeit in diesem Fall. Dass jemand im Schutz der Anonymität ihr Leben gefährdet, anstatt einfach mal nachzufragen. Wozu ist jemand noch in der Lage, wenn er schon Reifen so gekonnt aufsticht, dass die Luft erst nach und nach entweicht? Sie machen sich große Sorgen. Auch die Polizei untersucht die Reifen und sieht klar: Das hat jemand bewusst gemacht.

Sie hoffen, dass die Reifenstecherei jetzt aufhört. Politisch seien sie nicht aktiv. Und Neonazis seien sie erst recht nicht. An diesem Tag am Gartentisch sitzen in der Tat zwei Opfer, die nicht verstehen, warum das mit ihnen passiert und wer das macht.

An der Wand des Carports lehnt ein Besen mit verblichenen schwarz-rot-goldenen Borsten, der offenkundig schon recht oft gebraucht worden ist. Im Gehen zeige ich darauf. Er lacht: „Ach, die gab es mal bei einer Weltmeisterschaft.“