Unsere Geschichten des Jahres: Charkiw, wo der Krieg Kinder ihrer Heimat beraubt

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Als meine „Geschichte des Jahres“ habe ich sie erst spät wahrgenommen. Drei Wochen nach Kriegsbeginn kommen am 12. März 53 (mit der Zeit anwachsend auf 67) Flüchtlinge aus der Ukraine auf verschlungenen Wegen am Hegenberg der Stiftung Liebenau an. Die sendet in der Folge eine erste Pressebenachrichtigung aus mit dem Tenor: „Die 67 erst einmal in Ruhe ankommen lassen.“

Verständlich, da will keiner widersprechen, da zählt menschliches Mitfühlen ungleich mehr als jegliches Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Schwerbehinderte Kinder, teils bettlägrig, betreuende Erwachsene mit dem eigenen Nachwuchs – alle vertrieben aus einem Heim in Charkiw. Unmittelbar vom Krieg und vor diesem geflohen. Nichts, was dem eigenen Erfahrungshorizont nahekommt, sondern ganz tief drinnen Unsicherheit hervorruft.

Und doch sind die 67 da. In Hegenberg, im Haus St. Martin. Kaum merkbar, und doch ergeben sich mit der Zeit mehr Berührungspunkte. Bürgermeisterin Kugel besucht sie, aber auch dies ohne Presse. „Die Stiftung“ beschirmt sie, aber sie schirmt sie nicht ab.

Eine von vielen Aktionen, für die die Geflüchteten aus Charkiw dankbar sind: Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Grundschule Weißenau übergeben am Hegenberg zusammen mit Lehrerin Barbara Iwansky (links) und Schulsozialarbeiterin Yvonne Fröhlich eine Spende. (Foto: Stiftung Liebenau)

Die Gruppe ist auch insofern immer wieder Thema, als sie im Jahreslauf 2022 die Hälfte des Kontingents darstellt, das Meckenbeuren an Ukraine-Flüchtlingen aufgenommen hat.

Im Herbst ist die Neugier größer als die Unsicherheit: „Kann ich vor Ort eine Reportage machen, mit den Geflüchteten sprechen?“ Die Reaktion aus Liebenau ist unbürokratisch: „Wenn das für die Menschen in St. Martin okay ist...“

Ist es. Sozialarbeiterin Laura Decker ebnet den Weg. Das erste Mal begegnet bin ich ihr bei der Flüchtlingswelle 2015 – damals hat die Stiftung ein Jahr lang ihre Kirche in Liebenau als Unterkunft für zwölf Familien aus Syrien und dem Irak zur Verfügung gestellt.

Doch dieses Mal ist es anders. Persönlicher. Näher. Weil es ein Krieg ist, der nur mit einem Land Abstand in Europa tobt. Weil er, wie vermutlich jeder Krieg, vor den Schwächsten nicht Halt macht. Sie aus ihrer gewohnten Umgebung in Charkiw vertreibt und hier am Hegenberg stranden lässt. Wofür ihre Dankbarkeit keine Grenzen kennt.

Ihre Chance auf ein Überleben und eine Rückkehr hängt ab von Menschen, die sich aufopfern, die jeden zweiten Tag 24-Stunden-Schichten schieben, die sie auf dem 2457 Kilometer langen Weg begleitet haben und die mit ihnen die gleiche Strecke noch einmal zurücklegen wollen. Dann, wenn die verschworene kleine Schicksalsgemeinschaft endlich heimkehren kann – was sie tagaus tagein beschäftigt. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde.

Wenn es dann soweit ist, wird es womöglich die „Geschichte des Jahres 2023“...