Unglück am Bahnübergang - Gemeinde ist nach Tod von 17-Jährigem geschockt

Leider ist es nicht das erste Mal, dass sich am Übergang in Kehlen ein Unfall ereignet – auch wenn die Situationen nicht vergleichbar sind.

In Erinnerung ist vielen noch der 3. August 2015, als ein Lastwagen an der Kuppe hängenblieb. Er wurde vom abbremsenden BOB-Triebwagen gerammt, Menschen kamen nicht zu Schaden. In baulichen Sofortmaßnahmen wurde die Kuppe abgemildert, zudem dürfen Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht nicht mehr passieren. Als große Maßnahme (bei geschätzten Kosten von 200 000 Euro für Schleppkurven für den Begegnungsverkehr, die Entschärfung der Kuppe und die Herstellung eines zweiten Geh-/Radweges) steht der Umbau des Bahnübergangs im Raum – und noch aus. Bedarf all das doch eines Plangenehmigungsverfahrens beim Eisenbahn-Bundesamt in Bonn. Waren im Vorjahr noch Hoffnungen auf einen Baubeginn im Sommer 2019 zu hören, so scheint