Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend im Zeitraum von 19 Uhr bis 19.15 Uhr in der Meckenbeurer Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts die Stoßstange eines Renault Master beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.