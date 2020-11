Unfallfahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren gegen den 47-Jährigen Unfallverursacher. Dieser bog von der Schulstraße nach links auf die B 30 in Richtung Friedrichshafen ein und übersah dabei den Wagen einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, entstand durch den Zusammenstoß Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige lediglich im Besitz eines in Deutschland nicht mehr gültigen, kosovarischen Führerscheins ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.