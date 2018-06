Unfallbeteiligte sind uneins

Fakt ist, dass bei einem Unfall am Dienstagabend in Kehlen am Honda eines 19-Jährigen 2000 Euro Sachschaden entstanden ist, während am Opel eines 69-Jährigen kein wirtschaftlicher Schaden entstand. Über das Zustandekommen sind die beiden jedoch gegensätzlicher Auffassung. Zunächst fuhren beide auf der Sammletshofer Straße an die Einmündung zur Hirschlatter Straße, wo der 69-Jährige anhielt. Während der folgende 19-Jährige meint, dass sein Unfallgegner seinen Pkw an der Steigung rückwärts gegen seinen Pkw rollen ließ, meinte der 69-Jährige, dass der 19-Jährige auf seinen Pkw aufgefahren sei. Gegen beide Beteiligte wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.