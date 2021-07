Unfall mit Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog, hat sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der B 467 Höhe Meckenbeuren ereignet. Eine 18-jährige Skoda-Fahrerin fuhr laut Polizeibericht von der L 329 nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg ein und übersah dabei den in Richtung Tettnang fahrenden Motorrad-Lenker. Durch die Kollision im Einmündungsbereich und den darauffolgenden Sturz zog sich der vorfahrtsberechtigte 42 Jahre alte Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand rund 6000 Euro, am Motorrad etwa

1500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Umherfliegende Trümmerteile trafen einen ebenfalls im Einmündungsbereich stehenden Mini, woraufhin auch an diesem circa 1000 Euro Sachschaden entstand.