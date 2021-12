Unfall in Meckenbeuren sorgt für zweifachen Totalschaden

Eine verletzte Person und etwa 8 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B30 bei Lochbrücke ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19-jährige Toyota-Lenkerin von einem Tankstellengelände nach links auf die Bundesstraße und übersah dabei den Daimler einer in Richtung Friedrichshafen fahrenden 29-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte die Daimler-Fahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Toyota kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 29-Jährige und ihre 14 und 13 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren im Einsatz war, musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.