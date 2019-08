In der Zeit vom vergangenen Dienstagabend, 30. Juli, bis Sonntagnachmittag, 4. August, hat ein unbekannter Täter versucht, zwei Zigarettenautomaten in der Tettnanger Straße und in der Lenbachstraße in Meckenbeuren aufzuhebeln. Das gelang ihm laut Polizeibericht aber nicht. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro.