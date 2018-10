Unbekannter will Geldautomaten knacken

Möglicherweise gestört worden ist ein bislang unbekannter Täter, der am frühen Dienstagmorgen versucht hat, einen Geldautomaten in der Filiale eines Geldinstituts in der Hügelstraße in Meckenbeuren-Reute aufzubrechen. Der Täter hatte sich laut Polizeiinformationen bereits mit einem Hebelwerkzeug an dem Automaten zu schaffen gemacht, dann aber von seinem Vorhaben abgelassen. Vermutlich um seine Spuren zu verwischen oder aus Verärgerung, weil er nicht an seine Beute kam, brachte der Täter Brandbeschleuniger auf dem Geldautomaten aus und zündete diesen an.

Da das Feuer von selbst wieder erlosch, entstand allerdings kein Gebäudeschaden.