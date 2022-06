Unbekannter stürzt durch Oberlicht vier Meter in die Tiefe – und verschwindet

Die Polizei sucht Zeugen: Wer in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem mutmaßlich verletzten Täter geben kann, meldet sich unter Telefon 07542 / 943 20.

Im wahrsten Sinne des Wortes „eingebrochen“ – allerdings wohl unabsichtlich – ist ein Unbekannter im Laufe des Pfingstwochenendes in das Kinderhaus am Theodor-Heuss-Platz in Meckenbeuren.

Wie die Polizei berichtet, sei ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen durch das Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes gebrochen und mehr als vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Unbekannter versuchte offenbar, wieder hinauszuklettern

Ein Sturz aus vier Metern Höhe gehe normalerweise kaum ohne Verletzungen aus – umso verwunderlicher sei es, dass die Person anschließend wohl zunächst versuchte, wieder aus dem Gebäude hinauszuklettern, so Simon Göppert, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg. Nachdem dies nicht möglich war, verließ der Unbekannte das Kinderhaus über eine Fluchttür.

Der Fall hinterlässt noch so einige Fragezeichen, Simon Göppert, Sprecher Polizeipräsidium Ravensburg

Warum der Unbekannte auf dem Dach des Kinderhauses unterwegs war, weshalb er durch das Oberlicht einbrach und ob er sich bei dem Sturz verletzt habe, sei unklar. „Der Fall hinterlässt noch so einige Fragezeichen“, so Göppert.

Aus dem Kinderhaus sei nichts entwendet worden, auch sonst sei bis auf das Oberlicht nichts beschädigt worden. Der Polizeiposten Meckenbeuren gehe aktuell daher nicht von einem Einbruch als Motiv aus, sondern ermittle wegen Hausfriedensbruchs.