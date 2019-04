Unbekannter stiehlt Handtasche

Eine 79-Jährige ist am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße Opfer eines Handtaschendiebes geworden. Die Frau hatte ihre Tasche auf dem Boden abgestellt, um sich nach Waren umzuschauen. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte und machte sich laut Polizeibericht unbemerkt mit der Tasche, in der sich eine Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag befand, aus dem Staub. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten später die Tasche in Tatortnähe auffinden, die Geldbörse fehlte jedoch.