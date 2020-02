Unbekannter kritzelt „scythe“ an Gaststättentür

In einer Gaststätte am Bahnhof in Meckenbeuren hat ein unbekannter Täter mit schwarzem und silbernem Edding-Stift das Wort „scythe“ (Sense) und sein Tag, also sein Sprüher-Kürzel, „Rx“ an die hintere Eingangstüre sowie an eine Tür des Kühlraums geschrieben. Wie es im Polizeibericht heißt, gelangte der Unbekannte vermutlich durch eine unverschlossene Tür ins Gebäude.

Beide Tags konnten bereits mehrfach in Meckenbeuren festgestellt werden, etwa an der Sporthalle der Schule Meckenbeuren.