Unbekannter fordert von Kind an einem Wohnhaus in der Lindauer Straße die Ersparnisse

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag gegen 9.40 Uhr an einem Wohnhaus in der Lindauer Straße klingelte und von dem Kind, das die Tür öffnete, Bargeld forderte, ermittelt die Polizei wegen Nötigung. Der Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt sein soll, als kräftig und über 180 Zentimeter groß beschrieben wird, gab sinngemäß an, dass er sich das Geld selbst im Haus holen werde, sollte es nicht zur freiwilligen Herausgabe des zweistelligen Betrags kommen, heißt es im Bericht der Polizei. Daraufhin holte das Kind den Betrag von seinen Ersparnissen und übergab sie dem Unbekannten, der danach verschwand.