Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 13 und 19.45 Uhr einen auf dem Grundstück einer Tankstelle in der Seestraße abgestellten Skoda gestreift. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.