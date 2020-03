Unbekannter drückt Brandmeldeknopf

Die Feuerwehr Meckenbeuren ist am Montag gegen 18 Uhr in den Martin-Luther-Weg ausgerückt. Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht in einer Flüchtlingsunterkunft das Glas eines Brandmeldeknopfes eingeschlagen und einen Feueralarm ausgelöst. Die Polizei ermittelt nun wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.