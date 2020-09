Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Humpisstraße in Brochenzell eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchte sie nach Bargeld. Er stahl aus diversen Behältnissen einen mittleren dreistelligen Eurobetrag und entkam.