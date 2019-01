Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende mit schwarzer Sprayfarbe die Außenwand der Humpishalle in der Eugen-Bolz-Straße in Brochenzell besprüht. Dabei verwendete der Täter die Zahl „074“, die Worte „NIX ZU MELDEN“ und die Buchstaben „i&A“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meckenbeuren, Telefon 07542 / 943 20, zu informieren.