Unbekannter beschädigt Skulptur

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch auf einem Grundstück in der Wiesentalstraße eine Tierskulptur aus Beton, die eine Dogge abbildet, umgeworfen. Dabei brach der Kopf der Skulptur ab, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden erbeten unter Telefon 07542 / 943 20.