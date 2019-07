Unbekannte haben am Montag gegen 20.15 Uhr auf dem Gelände der Albrecht-Dürer-Schule in Meckenbeuren, hinter der Turnhalle, einen Baum in Brand gesetzt. Wie es im Polizeibericht heißt, konnte das Feuer von einem Zeugen gelöscht werden, der gegenüber der Polizei angab, mehrere Jugendliche gesehen zu haben, die vom Brandort geflüchtet seien. Der Stamm des Baumes wurde durch das Feuer stark beschädigt, heißt es weiter.