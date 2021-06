Unbekannte stehlen Motorroller

Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagabend einen weißen Motorroller der Marke „SYM“ aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Meckenbeuren-Buch gestohlen. Der oder die Täter manipulierten die Elektronik, um das Fahrzeug ohne Schlüssel zu starten. Des Weiteren brachen sie das Helmfach auf, brachten ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen an und fuhren weg. Der stark beschädigte Roller konnte laut Polizeibericht am Montagabend beim Skaterplatz in Kehlen aufgefunden werden. Von dem Kofferaufbau, einem Helm, einem Tankgutschein und Dokumenten fehlt indes jede Spur. Die Polizei ermittelt neben Diebstahls, Sachbeschädigung und Kennzeichenmissbrauchs auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.