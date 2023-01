Unbekannte sprengen Automaten

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte zwischen 0 Uhr und 2 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise einen Zigarettenautomaten in der Eugen-Bolz-Straße in Meckenbeuren aufgesprengt, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge hatte in der Nacht zwei laute Knalle gehört, die er auf die Sprengung zurückführt. Erste Schätzungen ergaben an dem stark beschädigten Automaten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

In der Heiligenbergstraße in Bermatingen und in der Straße „Am Weiher“ in Meersburg waren Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag beim Versuch, zwei Zigarettenautomaten aufzubrechen, hingegen erfolglos. Sie versuchten, diese mit einer Flex zu öffnen. Der Schaden beträgt jeweils etwa 700 Euro.

Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Telefon 07541/7010 entgegen.