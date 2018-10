Unbekannte brechen in Wohnung ein

Unbekannte haben sich am Mittwoch zwischen 14 und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Van-Beethoven-Straße verschafft und die Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Ob Gegenstände gestohlen wurden, muss noch festgestellt werden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben.