Unbekannte brechen in Apotheke ein und stehlen Betäubungsmittel

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt in eine Apotheke in der Lindberghstraße in Meckenbeuren verschafft. Laut Polizeibericht öffneten die Täter sämtliche Schränke, Schubladen und Spinde im Erd- und Obergeschoss durchsuchten diese nach Bargeld. Mit einem vorgefundenen Schlüssel öffneten sie einen Tresor und entwendeten daraus verschiedene Betäubungsmittel.

Die Höhe des Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden, heißt es im Polizeibericht weiter.