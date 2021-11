Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einer Sachbeschädigung im Jasminweg in Meckenbeuren sagen können. Am Samstagnachmittag wurde dort zwischen 16 und 17 Uhr der Spielplatz mit roter Farbe beschmiert. Dadurch können die Sport- und Spielgeräte von Kindern nicht mehr benutzt werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 beim Polizeirevier in Friedrichshafen zu melden.