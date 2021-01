Unachtsam und hinten aufgefahren

Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Mittwoch bei einem Unfall auf der Hauptstraße entstanden ist. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 51-Jährige aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung Max-Eyth-Straße seinen Audi anhalten musste und fuhr auf. Der Wagen des Verursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden, so die Polizei.