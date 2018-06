Umsatz wächst um satte 16,6 Prozent

Auf ein enormes Umsatzwachstum von 16,6 Prozent hat der Geschäftsbereich Freizeit und Promotion von Ravensburger hingewiesen. Darin enthalten ist das Spieleland in Liebenau, aber auch die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, das Museum in Ravensburg und der Agenturbereich gehören dazu. Geklettert ist der Umsatz von 15 Millionen Euro anno 2016 auf auf 17,5 Millionen im Vorjahr – was auch einem „Großauftrag“ zu verdanken sei, wie es in einer Pressemitteilung anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse heißt.

Wer wissen will, wie es dem Ravensburger Spieleland anno 2017 ergangen ist, der erhält gestückelt zu drei Anlässen Informationen. Zum einen beim Nürnberger Branchentreff Ende Januar/Anfang Februar, ehe mit der Pressekonferenz zum Saisonstart in Liebenau der Blick aufs Vorjahr fällt. Und bei der Bilanzpressekonferenz der Unternehmensgruppe Ravensburger im Juni werden dann auch Besucherzahlen (2016: 411 900) genannt.

Hatte der Geschäftsbereich Freizeit und Promotion 2016 den Umsatz im Vergleich zu 2015 um 6,2 Prozent erhöht, so sind es diesmal besagte 16,6 Prozent. Untergliedert in die einzelnen Geschäftsfelder – wie das Spieleland – sind die Umsatzzahlen nicht. Allerdings ließ sich entnehmen, dass seitens der Agentur der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH ein Großprojekt gestemmt wurde: In Europas größtem Shoppingcenter, dem Centro in Oberhausen (Nordrhein/Westfalen), war man von der ersten Idee über die Beratung, dem Konzept bis hin zur Umsetzung für den Neubau des „Centrolino Kinderlandes“ zuständig – dies zusammen mit Unibail-Rodamco, dem Betreiber des Centro.

Seit Mai 2017 können Kinder dort getreu dem Motto „der Natur auf der Spur“ in einer überdimensionalen Naturlandschaft auf Entdeckungsreise gehen. Die rund 600 Quadratmeter große Erlebniswelt bietet den kleinen Besuchern Raum zum Laufen, Springen und Klettern. Zusätzlich ermögliche die Kids area den Kindern, spielerisch ihr Wissen zu erweitern, heißt es.

Maskottchenparade ist geplant

Die Arbeit der Agentur ist also bei Weitem nicht auf Projekte innerhalb von Ravensburger begrenzt. Oder wie es auf der Homepage heißt: „In der Full Service Agentur entstehen seit über 25 Jahren Ideen rund um Spiel und Spaß. Wir gestalten individuelle Kinderspielbereiche und organisieren für Sie außergewöhnliche und maßgeschneiderte Events.“

Etwas Außergewöhnliches gibt es 2018 auch im Spieleland zu feiern – nämlich den 20. Geburtstag. Am 24. März 2018 ist der Start in die Jubiläumssaison: Fix & Foxi, Lupo & Co. sind dann ausgezogen und haben Platz gemacht für den neuen Themenbereich „Brio World“. Besucher tauchen ein in die Welt des schwedischen Holzspielzeugherstellers – und dürfen speziell auf das Brio-Schiff als neue Fahrattraktion gespannt sein. Aber auch einen Sinnespfad und ein neues Klettererlebnis soll es als Neuheit geben.

Und noch eines sei schon verraten: Am Geburtstag selbst, also am Donnerstag, 5. April (in den Osterferien gelegen), wird eine Maskottchenparade im Spieleland für große Augen sorgen.

Der jüngsten Pressemitteilung ist zudem zu entnehmen, dass das Feriendorf 2017 von Übernachtungsgästen „sehr gut gebucht war“. Dieses Jahr ist es vom 6. Juli bis 1. September und 28. September bis 13. Oktober geöffnet.