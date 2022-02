Umgang mit Alpakas hilft Zwölfjährigem in der Trauer

Wie eine Tiertherapie mit Lamas helfen kann, darüber gibt ein Pressebericht des Meckenbeurer Vereins „Musik hilft Menschen“ Auskunft. Darin heißt es: Der zwölfjährige Junge sei seit dem Tod seines Vaters traumatisiert, der Schicksalsschlag habe ihn völlig aus der Bahn geworfen. Die Mutter, die ihren Mann durch die Krebszeit begleitet und gepflegt hat, finde nicht immer die Kraft, den Jungen in seiner Trauer aufzufangen und zu stützen.

Und weiter: „Die Familie ist auf das Angebot von Amalie und die Kindertrauergruppe aufmerksam geworden. Hier wurde der Junge erstmals durch geschultes Fachpersonal in seiner schweren Trauer begleitet.“ Zusammen mit anderen Jugendlichen, die das gleiche Schicksal teilen, sei ihm aufgezeigt worden, wie er mit dieser veränderten Lebenssituation besser zurecht kommen kann.

Nach einer weiteren Teilnahme an dieser Trauergruppe sowie einer stationären Therapie gehe es dem Zwölfjährigen besser. Die Therapeuten hätten zusätzlich zu einer tiergestützten Therapie geraten, damit sich der Junge mehr öffnet, mehr Lebensfreude entwickelt und den Alltag besser bewältigen kann.

Zwischenzeitlich mache der Junge schon die zweite Therapie-Einheit. „Er hat Spaß am Umgang mit den Alpakas und lernt gerade wieder, in eine aktive Lebenssituation zu kommen. Und falls er dann doch mal traurig sein sollte, fangen die Tiere ihn auf, nehmen ihn an, wie er ist und helfen ihm dabei, wieder positiver zu denken und zu fühlen.“ So komme er immer mehr in ein „normales Leben“ zurück, stimmt der Pressebericht zuversichtlich.

Weiter heißt es: „Oft zeigen Mitschüler und Freunde für einen Trauernden kein Verständnis und stellen solche Kinder ins Abseits, weil sie damit überfordert sind. Wo doch Unterstützung und Verständnis so hilfreich wären.“

Diese Unterstützung finanziere der Meckenbeurer Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.“ ebenso wie die jedes Jahr stattfindenden Kindertrauergruppen in Friedrichshafen und Überlingen. Was der junge Verein (vor zweieinhalb Jahren gegründet) dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden stemmen und so Kindern in schwierigen Lebenssituationen helfen kann, da oft die finanziellen Mittel in den Familien aufgrund ihrer Situationen dies nicht erlaubt. „Dafür sind wir unseren Mitgliedern und Spendern sehr dankbar – für die Hilfe für Kinder in Not hier in der Region Bodensee-Oberschwaben“, sagt Vorsitzender Bernhard Wagner.