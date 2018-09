Umfrage zu „Dogstations“ ist für 2019 geplant

Eine Anfrage von Anette Kramer (Freie Wähler) hat jüngst den Blick darauf gelenkt: Im Ried eine „Dogstation“ einzurichten, regte sie als „hilfreich“ an. In ihrer Antwort wies Ordnungsamtsleiterin Bernadette Pahn darauf hin, dass vermutlich im Frühjahr 2019 generell Bewegung in die Sache komme. „Eine gescheite Bedarfsumfrage“ soll bis dahin erfolgen, nachdem momentan acht bis zehn Vorschläge bei der Gemeindeverwaltung vorliegen, die sich aber teilweise doppeln, wie Bernadette Pahn auf SZ-Anfrage erklärt.

Die Umfrage dürfte sich dann an alle Hundebesitzer in der Gemeinde richten (bei ungefähr 450 Hunden). Zwei Schwerpunkte hat die Amtsleiterin ausgemacht – zum einen müsse es darum gehen, wo Bedarf für „Dogstations“ besteht. Aber auch die Frage, wo es Anlaufstellen gibt, die nicht genutzt werden, ist legitim. In der Folge ergibt sich ja womöglich die Erkenntnis, dass die eine oder andere Station versetzt werden muss, weil sie 50 Meter weiter rechts oder links auf mehr Frequenz hoffen darf.

Ein Rückblick: Die Gemeinde Meckenbeuren hat im Jahr 2007 zehn „Dogstations“ aufgestellt. „Sollten sich die Tütenspender mit integriertem Mülleimer bewähren, werden künftig weitere folgen“, hatte es damals geheißen.

Was offenbar der Fall war, denn seit geraumer Zeit sind es 21 Stationen, die im Gemeindegebiet Plastiktüten für die Hundehalter bereithalten. Mit ein Grund für ihre Einführung und zahlenmäßige Ausweitung lag darin, dass immer wieder Hundekot auf landwirtschaftlichen Flächen für Ärger gesorgt hatte. Was auch heute noch nicht abgestellt ist: Aber nicht nur aus Brugg oder Liebenau kommen Klagen, sondern auch innerorts fallen Missstände auf und werden der Gemeinde gemeldet, wie Bernadette Pahn berichtet.

Die rechtliche Grundlage findet sich in der Polizeiverordnung der Gemeinde. In ihr werden Hundehalter aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners aufzusammeln und zu entsorgen – was für den Gemeinderat 2006 Anlass bot, die „Dogstations“ anzuschaffen.