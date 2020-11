Überholversuch endet mit Blechschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr auf der L 329 auf Höhe des Hundevereinsgeländes entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 66-jährige Lenker eines Autos mit Anhänger zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors ansetzen und übersah beim Ausscheren, dass er in diesem Moment bereits selbst von einem nachfolgenden BMW überholt wurde. Dessen 60-jähriger Fahrer versuchte zwar noch, durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu verhindern, dennoch streifte sein Fahrzeug den Anhänger.

Danach überfuhr er noch einen Leitpfosten. Während der BMW nicht unerheblich beschädigt wurde, entstand am Pkw-Gespann eher geringer Sachschaden.