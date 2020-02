TV-Hobbykoch Michael Möbius verrät: So war's beim „Perfekten Dinner“

Michael Möbius ist in der vergangenen Woche einer der Kandidaten der Koch-Challenge „Das perfekte Dinner“ gewesen. Der Meckenbeurer trat gegen vier andere Hobbyköche aus der Bodenseeregion an. Möbius servierte eine aufwändige Wildterrine, Lammbraten aus dem Römertopf an Steinpilztagliatelle und ein Orangen-Tiramisu. Mit Kerstin Schwier sprach er über sein Erfolgsrezept: Er verwendete Zutaten aus Meckenbeuren und der Region und kochte die Lieblingsgerichte seiner Familie.

Wie ist ihr Faible fürs Kochen entstanden?

Möbius: Ich habe viel mit einem Freund, einem Profikoch, zusammen gekocht. Das hat Spaß gemacht. Wenn ich heute in die Küche gehe, kann ich total gut abschalten. Das ist Entspannung pur für mich, einfach ein Stück mehr Lebensqualität.

Für wen kochen Sie am liebsten?

Möbius: Das Kochen selber zelebriere ich am liebsten für mich. Wenn ich am Herd stehe, geht es mir gut. Miteinander kochen und mit der Familie, Freunden und Kollegen genießen ist kommunikativ. Unsere digitale Gesellschaft kann das mit all ihren sozialen Netzwerken nicht ersetzen.

Wie kamen Sie zum perfekten Dinner?

Möbius: Ich habe mich überhaupt nicht dafür beworben. 2012 gab es schon mal eine Bodenseerunde. Mein Schwager hat mich damals dafür vorgeschlagen. Es gab ein Casting. Aber das landete damals erst einmal in der VOX-Datenbank. Am 16. September hat dann mitten in einem Meeting das Telefon geklingelt. VOX war dran: Sie haben gefragt, ob ich mitmachen will.

Was war in diesem Moment ihr erster Gedanke?

Möbius: Ich war ziemlich verdattert, fand es aber auch ganz cool. Ich habe überlegt, ob ich mitmache, weil ich beruflich ziemlich eingespannt bin. Abends habe ich es meinen Jungs erzählt. Luca hat gesagt, dass er mich gern im perfekten Dinner sehen will. Das war der Auslöser und die Initialzündung. Ich hab direkt angerufen und zugesagt.

Was haben Sie gedacht, als Sie ihre Mitbewerber kennengelernt haben?

Möbius: Wir haben uns von der ersten Stunde an sofort verstanden. Das war eine total tolle Truppe. Es war eine riesige Erfahrung – anstrengend aber unwahrscheinlich toll. Am Montag liefen die ersten Interviews. Ich habe aber in der Woche auch gearbeitet. Bis circa 23 Uhr wird jeden Abend gekocht. Dann sitzt man noch zusammen bis um 2 Uhr in der Nacht vielleicht, und das eine ganze Woche – das geht an die Substanz. Jeden Tag acht Stunden arbeiten und dann die Show – das geht fast nicht. Am Mittwoch wusste ich: Jetzt muss ich mal etwas runterfahren.

War Kochen vor laufender Kamera ein komisches Gefühl?

Möbius: Ein Riesenkompliment an dieses Filmteam. Das sind sehr junge Leute, die unwahrscheinlich gut drauf sind und gleich Gelassenheit und eine lockere Stimmung übertragen. Wiederholungen gab es nicht. Das hat mir sehr geholfen. Auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, das läuft so in einem Fluss dahin. Es kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.

Fünf Köche aus der Bodenseeregion – treffen Sie sich weiter?

Der Kontakt bleibt, wie haben eine Whatsapp-Gruppe und werden uns auch wieder treffen. Ich habe neue Freunde gewonnen.

Nach welchen Kriterien haben Sie das Menü für ihr perfektes Dinner zusammengestellt?

Möbius: Mir war wichtig, dass ich regional koche und einkaufe. Der Speck, die Lammkeule und die anderen Zutaten waren von hier, und ich habe sogar eine Mascarpone aus dem Allgäu gefunden. Ich kaufe auch mit meinen Säckchen ein. Da kann ich vielleicht ein kleines bisschen was tun für unsere Umwelt.

Warum standen für „Das perfekte Dinner“ gerade diese Gerichte auf dem Speiseplan?

Möbius: Die Wildterrine war in unserer Familie immer ein Lieblingsgericht für besondere Anlässe. Lamm aus dem Römertopf hat schon meine Mutter gemacht. Die Roquefortkruste darauf habe ich ausprobiert. Tiramisu mit Orangensaft, statt mit Kaffee, haben wir für unseren Sohn Luca erfunden, als er noch klein war.

Haben Sie alles für ihr Dinner in Meckenbeuren gekauft?

Möbius: Ja fast alles. Das Reh stammt von einem Freund, der es im Brochenzeller Wald geschossen hat, dort habe ich auch die Steinpilze für die Tagliatelle gesammelt. Ich esse gerne Fleisch, aber es ist wichtig für mich, dass das Tier gut gelebt hat und nicht umsonst gestorben ist.

In der Sendung war jedes Gericht liebevoll garniert. Isst für Sie das Auge mit?

Möbius: Das war auch eine neue Erfahrung für mich. In der Familie stellt man meistens alles einfach auf den Tisch. Beim perfekten Dinner wussten alle, es ist eine Challenge. Dann überlegt man, wie ein Gericht perfekt serviert werden kann. Das war auch eine Schwierigkeit – alles perfekt anzurichten bedeutet, das Essen heiß und auf den Punkt gegart für alle gleichzeitig auf den Tisch zu bringen. Immer öfters erwische ich mich jetzt übrigens doch auch schon beim Anrichten der Teller, wenn ich für Gäste oder die Familie koche.

Gehen Sie auch gern essen, was andere gekocht haben?

Möbius: Absolut! Wer selbst auch kocht, weiß dann auch, wie viel Arbeit in einem tollen Essen steckt.

Was würden Sie Menschen raten, die vor eine Fernsehkamera treten?

Möbius: Wer die Chance hat das mitzumachen und es nicht nutzt, hat was verpasst. Genießt die Zeit, aber schaut hinterher nicht auf die sozialen Netzwerke. Natürlich ist es absolut richtig und wichtig sich frei äußern zu können, aber auf welchem Niveau dies manchmal stattfindet, ist schon absolut fragwürdig. Es gibt immer Leute, die etwas zu meckern haben, ohne wirklich zu wissen, was sich tatsächlich abgespielt hat.

Waren Sie am Ende enttäuscht, dass Sie nicht gewonnen haben?

Möbius: Die Gemeinschaft in der Gruppe war toll. Mein Menü kam bei allen gut an, und wir hatten jede Menge Spaß in dieser Woche. Auf jeden Fall kann ich mit dem Ergebnis gut leben.

(Anm. d. Red. : Er schaffte es mit

einem Mitstreiter auf Platz 3)