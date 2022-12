Turboschnelles Internet ist in Meckenbeuren in der Mache

Unter swsee.de/glasfaser sind alle Gemeinden aufgelistet, bei denen das Stadtwerk am See Glasfaser verbaut. Dort kann auch überprüft werden, ob der eigene Hausanschluss zu den geförderten Anschlüssen zählt.

Startschuss fürs turboschnelle Internet in Meckenbeuren: Das Stadtwerk am See sorgt gemeinsam mit der Gemeinde, dem kommunalen Pakt zum Netzausbau (Komm.Pakt.Net) und Netzbetreiber TeleData für gigabitfähige Datenleitungen bei den Bürgern in Meckenbeuren. Genauer: in Lochbrücke, Sibratshaus, Kehlen/Reute, Gerbertshaus, Meckenbeuren, Brochenzell, Hungersberg, Obermeckenbeuren, Liebenau, Hegenberg, Schwarzenbach – so teilt es das Stadtwerk im Pressetext mit.

Etwa 530 bislang unterversorgte Anschlüsse sollen davon profitieren. Die sogenannten „weißen Flecken“ haben bisher weniger als 30 Megabit pro Sekunde an Surfgeschwindigkeit. Nach dem Glasfaserausbau sind bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde möglich. Die Kosten des Ausbaus in Meckenbeuren belaufen sich auf rund 12,6 Millionen Euro. 90 Prozent davon sind durch Fördertöpfe von Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent) finanziert. Die Gemeinde stemmt die restlichen 10 Prozent.

Schellinger sieht Internet als Teil der Daseinsvorsorge

Für Bürgermeister Georg Schellinger ist „ein flächendeckendes Glasfasernetz von zentraler Bedeutung für die Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Unternehmen und Institutionen brauchen ein leistungsfähiges Netz für eine nachhaltige Entwicklung, die uns letztlich allen zu Gute kommt.“ Internet sei Teil der Daseinsvorsorge und damit so selbstverständlich wie Wasser, Abwasser und Gas.

Umgesetzt wird das Breitband-Förderprojekt in zehn Gemeinden im Landkreis vom Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB). Geschäftsführer Bernhard Schultes unterstrich: „Durch den Ausbau der ‚weißen Flecken‘ schaffen wir ein stabiles Fundament, auf das wir bei der nächsten Förderstufe, beim Ausbau der ‚grauen Flecken‘ ab 2024, aufsetzen können.“ Der ZVBB habe „alle dazu nötigen Förderanträge für alle Mitgliedsgemeinden unter Dach und Fach“. In Richtung der Gemeinde betonte er: „Breitbandausbau ist keine kommunale Pflichtaufgabe, sondern erfordert eine engagierte Gemeinde mit Weitblick, die Investitionen mitträgt und unterstützt“. Meckenbeuren mache sich hier verdient.

Seit mehr als 20 Jahren mit Glasfaser-Infrastruktur befasst

Als Generalübernehmer führt laut Pressetext das Stadtwerk am See alle Fäden zusammen, projektiert und koordiniert die Maßnahmen. Für Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle eine logische Konsequenz: „Wir haben Knowhow und Erfahrung – über 100 Jahre bei Energie- und Wassernetzen und über 20 Jahre beim Bau von Glasfaser-Infrastruktur. Tiefbau liegt uns quasi ‚im Blut“. Gemeinsam mit starken Partnern vor Ort, wie der Tettnanger Firma Ass Bau, sorgen wir so für eine zügige Umsetzung dieses anspruchsvollen Bauprojektes“.

Den Grundstein für einen erfolgreichen Ausbau habe das Stadtwerk am See bereits vor 25 Jahren gelegt, heißt es: mit Gründung der Tochterfirma TeleData. Diese kümmert sich als Netzbetreiber auch in Meckenbeuren um die 530 entstehenden Anschlüsse. „Wir schließen mit Meckenbeuren die letzte Lücke im Bodenseekreis – alle anderen Gemeinden versorgen wir bereits“, freut sich Stephan Linz, Geschäftsführer TeleData.

Im Werden: ein Rohrverbund mit mehr als 60 Kilometer Länge

„Meckenbeuren ist für die Zukunft gewappnet“, ist sich Diana Deppe von Komm.Pakt.net sicher, denn im jetzt entstehenden Rohrverbund über 60 Kilometer verlege man nicht nur die Infrastruktur für die heutigen Bedürfnisse, sondern mit zusätzlichen Leerrohren auch die für die Zukunft.