TSVler auf Vatertagswanderung am Illmensee

37 Teilnehmer haben sich beim Freibad Illmensee eingefunden zur Vatertagswanderung der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren. Die Karawane machte sich auf zum Ruschweiler See. Weiter ging es vorbei am Volzer See. Es zeigten sich alsbald bedrohliche Wolken. Daher wurde die Wanderung etwas abgekürzt, und es ging direkt zum Grillen. Markus Dietrich hatte ein überdachtes Plätzchen organisiert. Ein Spielplatz sorgte bei den Jüngeren für Zeitvertreib. Mit gespendetem Kaffee und Kuchen wurde der Nachmittag beendet. Infos: www.skiclub-meckenbeuren.de.