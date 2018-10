TSV wandert zum Abschluss bei Sommerwetter

Die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren hat am vergangenen Wochenende eine Abschlusswanderung im Argental unternommen. Bei schönstem Wetter fanden sich 19 Teilnehmer am TSV-Vereinsheim ein. Gemeinsam ging es nach Neukirch. Von dort aus wanderten die Teilnehmer auf Wald- und Wiesenwegen zum Teil an der Argen entlang nach Lustensbach, Blumegg und Reisenbronn. Hätte nicht das bunte Laub auf den Wegen gelegen man wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um die Abschlusswanderung handelt, schreiben die Vereinsvertreter. Nach einer Rast ging es weiter vorbei am Langensee nach Wildpoltsweiler wo eine Einkehr in der Hopfendolde geplant war. Über Bernried traten die Wanderer dann den Rückweg nach Neukirch an. Die Wanderung war mit ca 4,5 Stunden nicht zu lang und Dank des herrlichen Wetters ein Genuss genau richtig für den Abschluss des Sommerprogramms, heißt es in dem Schreiben abschließend.

