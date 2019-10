TSV und 7 Schwaben laden zum Skibasar ein

Der Skiclub 7 Schwaben Kehlen und die Skiabteilung des TSV Meckenbeuren laden für Freitag, 18., und Samstag 19. Oktober, zum Skibasar in die Humpishalle nach Brochenzell ein. Die Annahme der Ware erfolgt am Freitag 18. Oktober, zwischen 17 und 20 Uhr. Der Verkauf ist dann am Samstag, 19. Oktober, von 11 bis 13 Uhr. Es ist nur Barzahlung möglich, teilen die Veranstalter mit. Der Erlös oder die nicht verkaufte Ware kann zwischen 14 und 15 Uhr abgeholt werden. Die Ski- und Winterausrüstungen müssen technisch in einwandfreiem Zustand sein. Die Veranstalter erheben 50 Cent Gebühr je Artikel. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten. Foto: TSV