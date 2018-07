TSV stemmt Fußballturnier mit viel Routine

Auch das WM-Endspielwochenende ist für die Nachwuchskicker der 84 teilnehmenden Mannschaften des Regionalwerk Bodensee Fußballjugend-Cups kein Grund gewesen, dem Jugendfußballturnier fernzubleiben.

Das Organisationsteam des TSV Meckenbeuren zeigte in der zehnten Auflage große Routine. Sowohl bei der Bewirtung, in der Organisation von der Zeltstadt, als auch beim Turnierablauf, der reibungslos und – wie noch im Vorjahr – ohne Wetterkapriolen über die Bühne ging. Zahlreiche Helfer waren auch in diesem Jahr im Einsatz.

Der Turniersonntag war von gutem Jugendfußball geprägt, Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ließ sich ebenfalls auf dem TSV-Gelände blicken. Neben den Gästemannschaften des SV Salamander Kornwestheim und der Spielvereinigung Weil im Schönbuch, welche bereits zum fünften Mal in Folge teilnahmen, hatten die U9-Junioren der SGM Aufheim-Holzschwang bei Nürnberg mit 360 Kilometern die weiteste Anreise zu bewerkstelligen.

Nach diesem Kraftaufwand geht das Jugendzentrum des TSV Meckenbeuren in die Sommerpause.